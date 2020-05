Leonberg Der Drahtesel ist hier sicher aufgehoben

Leonberg - Allein auf weiter Flur sind an diesem Morgen Oberbürgermeister Martin-Georg Cohn und Jens Schneider von der Stabsstelle Mobilität. In normalen Zeiten wäre das eine gute Gelegenheit gewesen, viele Gäste einzuladen, denn die Eröffnung des neuen Fahrradhauses am Bahnhof ist etwas Besonderes. Doch was ist gegenwärtig schon normal?