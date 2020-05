Leonberg Corona kostet die Stadt fast neun Millionen Euro

Murschel setzt auf Hilfe von Land und Bund

So nehmen die Kommunalpolitiker die aktuellen Zahlen gefasst auf. „Zum Glück hat uns die Pandemie in einer wirtschaftlich guten Phase erfasst“, meint etwa Ottmar Pfitzenmaier. Dass es nicht besser wird, weiß aber nicht nur der Vorsitzende der SPD-Fraktion. So blickt Axel Röckle, der Fraktionschef der Freien Wähler, mit Skepsis der Entwicklung der Gewerbesteuer entgegen. Seine CDU-Kollegin Elke Staubach bringt Kurzarbeit für die städtischen Mitarbeiter ins Gespräch, so wie es in Kornwestheim praktiziert werde.

Bernd Murschel setzt auf die Hilfe von Land und Bund. „Die haben extrem schnell sehr viel Geld locker gemacht“, lobt der Landtagsabgeordnete der Grünen. „Das war bisher nicht üblich.“

Wie die Probleme in den Griff zu bekommen sind, darüber wird eine interfraktionell besetzte Haushaltskommission beraten, die am 26. Juni erstmals tagt.