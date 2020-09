Leonberg Corona-Fälle an der Schellingschule

Leonberg - Zwei Kinder der Ferienbetreuung an der Schellingschule sind vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Da sich vier städtische Mitarbeiterinnen, die in direktem Kontakt mit den Kindern standen, in häuslicher Quarantäne befinden, kann eine Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 25. September, nicht angeboten werden. Gleiches gilt auch für das Mittagessen.