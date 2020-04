Leonberg Commerzbank setzt auf den Standort Leonberg

Die Experten der Commerzbank erwarten nach einer Rezession bereits in der zweiten Jahreshälfte eine Erholung in der Realwirtschaft und damit auch an den Börsen. „Wer sein Geld mittelfristig angelegt und breit gestreut hat, sollte Ruhe bewahren. Panikverkäufe sind das Schlimmste, was man jetzt tun kann“, sagt Chawawczak .