Leonberg Citylauf-Team kommt mit einem blauen Auge davon

Kosten entstanden bei der Zeiterfassungsfirma, die bereits alles eingerichtet hatte – erstmals war eine Kooperation mit dem Waldmeisterlauf in Warmbronn geplant. Ermittelt werden sollte das stärkste Team über fünf Kilometer, das sowohl in Warmbronn als auch in Leonberg an den Start gegangen wäre. „Die Premiere dieser Team-Wertung findet nun im nächsten Jahr statt“, sagt Eberhard Trinkner. Das Werbematerial für den Citylauf war bereits gekauft. „Und wir haben natürlich auch schon viel Zeit in die planerische Tätigkeit gesteckt.“