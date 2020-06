Es gelten die Regeln

Für das Bürgerzentrum in der Neuköllner Straße 5 wurde ein Hygienekonzept erarbeitet. Dieses sieht unter anderem. vor, dass sich Besucher vor dem Betreten ihre Hände desinfizieren müssen. Zudem ist im Gebäude eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Diese kann am vorgegebenen Sitz- oder Stehplatz mit einem Mindestabstand von 1,5 Meter abgenommen werden. Alle Gegenstände, mit denen Besucher in Berührung kommen, müssen vor und nach der Benutzung gereinigt und desinfiziert werden. Im Foyer dürfen sich höchstens acht Personen gleichzeitig aufhalten. In den einzelnen Räumen ist die Personenzahl – je nach Raumgröße – auf zwei bis fünf Personen beschränkt.