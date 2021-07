Leonberg Bühne frei für Leonpalooza

Bei schlechtem Wetter in der Halle

Leslie Clio hat schon bei Rock am Ring oder bei „Inas Nacht“ gesungen. Doch der große Rummel ist ihre Sache nicht. Ihr neues Album, das sie in Leonberg vorstellt, konzentriert sich auf ihre Stimme als Hauptinstrument. Dazu gibt es am Samstag 17. Juli, 20 Uhr, starke Texte und eingängige Melodien.

Ein jüngeres Publikum ab acht Jahren spricht sie tags drauf am Sonntag, 18. Juli, 13 Uhr, mit ihrem Programm „Kid Clio“ an. Dabei gibt es nicht nur Musik, sondern auch viele starke Botschaften und Girlpower.

Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in der Stadthalle statt.

Das Leonpalooza-Programm

15. Juli – 20 Uhr Söhne Mannheims Jazz Departement

16. Juli – 20 Uhr Stuttgarter Comedy Clash mit Michael Mittermeier u.a. mit Costa Meronianakis, Jan Overhausen, Saskia Fröhlich, Robert Alan, Tim Whelan, Fabian Rommel - Moderation: Salim Samatou & Marvin Endres

17. Juli – 13 Uhr High Noon – Die Late Night Early Morning Show mit Roland Baisch & Gästen u.a. Suchtpotenzial, Roberto Capitoni und weitere

17. Juli – 20 Uhr Leslie Clio

18. Juli – 14 Uhr Kid Clio – das Konzert für Kids

18. Juli – 20 Uhr Sago Song Salon mit Heinz Rudolf Kunze & Pe Werner

19. Juli – 20 Uhr Florian Schroeder

20. Juli – 20 Uhr Ben Becker

21. Juli – 20 Uhr Spider Murphy Gang

22. Juli – 21 Uhr Die Stuttgart Burlesque Revue

23. Juli – 20 Uhr Naturally 7

24.07.2021 – 13 Uhr High Noon – Die Late Night Early Morning Show mit Roland Baisch & Gästen u.a. Hans-Hermann Thielke und weiteren

24. Juli – 20 Uhr Gil Ofarim

25. Juli – 14 Uhr Café del SOL – Sinfonieorchester Leonberg

25. Juli – 20 Uhr Cassandra Steen