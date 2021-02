Leonberg - Mächtig Wirbel gegeben hat es am Donnerstag kurz vor 23 Uhr in der Leonberger Straße in Eltingen. Während einer Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten des Reviers Leonberg eine wild gestikulierende Personenansammlung in der Straße auf. Als die Beamten sich der Gruppe näherten, machten mehrere Jugendliche durch Winken auf sich aufmerksam und wiesen die Polizisten auf die eingeschlagene Heckscheibe eines BMW Mini hin.