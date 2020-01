Leonberg Betrunkener flüchtet vor der Polizei

Leonberg - Ein betrunkener Autofahrer wollte sich am Dienstag gegen 1.30 Uhr einer Verkehrskontrolle entziehen. Der 30-Jährige war Beamten des Polizeirevier Leonberg zunächst in der Leonberger Straße aufgefallen. Als er bemerkte, dass hinter ihm ein Streifenwagen fuhr, bog er in die Bismarckstraße ab, obwohl an dieser Stelle die Durchfahrt verboten ist. Als die Beamten dem Fahrzeug folgten, beschleunigte der 30-Jährige und versuchte offensichtlich über die Kreuzstraße, die Karlstraße, die Hindenburgstraße und über die Wilhelmstraße zu flüchten.