Leonberg Beratung und Begleitung im Pflegefall

Damit sie und ihre Angehörigen gut beraten sind, richtet der Landkreis Pflegestützpunkte ein – einen davon in Leonberg im Bürgerzentrum Stadtmitte in der Neuköllner Straße. Hier können sich dann Interessierte aus Leonberg, Weil der Stadt, Renningen, Rutesheim und Weissach beraten lassen. Der Leonberger Gemeinderat hat die Verwaltung ermächtigt, Räume für die 1,68 Stellen im Bürgerzentrum an den Landkreis zu vermieten.