Leonberg Beim Turm geht’s um die Standsicherheit

Sascha Sonnet hat einen luftigen Arbeitsplatz am rund 30 Meter hohen Turm der evangelischen Kirche mitten in Warmbronn. Der Zimmerer mit einer Zusatzausbildung als Fachkraft für Restaurierungsarbeiten ersetzt an dem 1784 errichteten Bauwerk die morschen Balken an der Westfassade der Holzkonstruktion. Seit April sind zwei Mitarbeiter des Zimmereibetriebs von Jürgen Ziegler aus Leonberg damit beschäftigt, das Fachwerk so zu restaurieren, dass es wieder für lange Zeit trägt. Das Denkmalamt spricht dabei ein Wörtchen mit, wie das zu geschehen hat. Wurde ursprünglich Eiche als Bauholz verwendet, so muss das gleiche Material jetzt wieder verbaut werden, und zwar als Massivholz. Für die gut 30 Zentimeter starken Balken werden Bäume aus Norddeutschland verwendet. Was vom ursprünglichen Material noch gerettet werden kann, wird weiterverwendet, morsches Holz wird wie in einem Puzzle durch neues ersetzt, aber auch ganze Balken werden ausgetauscht – eine diffizile Arbeit.