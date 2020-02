Leonberg Bahnhofstraße muss gesperrt werden

Leonberg - Die Bahnhofstraße in Leonberg muss am heutigen Dienstag, 4. Februar, sowie am Mittwoch, 5. Februar, gesperrt werden, und zwar zwischen der Grabenstraße und der Rutesheimer Straße. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Die Sperrung gilt sowohl für den Durchgangsverkehr als auch für die Busse. Der Grund sind kurzfristig erforderlich gewordene Reparaturarbeiten an einem defekten Kanalanschluss, aus dem nun häusliche Abwässer austreten.