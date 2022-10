Am Mittwochabend hat sich in Leonberg ein Unfall ereignet, bei dem sich einer der Unfallbeteiligten aus dem Staub machte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 18.15 Uhr war ein 57 Jahre alter Audi-Fahrer in der Bahnhofstraße in Richtung Rutesheimer Straße unterwegs, als ihm ein Autofahrer mit einem dunklen Kastenwagen entgegenkam.