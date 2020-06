Leonberg - Vom morgigen Dienstag, 2. Juni, an wird im Altstadt-Parkhaus die Aufzugsanlage am Hirschbrunnen an der Grabenstraße wegen Umbau und Erneuerung für etwa sechs Wochen stillgelegt. Die Parkhausnutzer werden gebeten, die Aufzüge am Marktplatz und am Hinteren Zwinger zu benutzen.