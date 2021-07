Feuerwehr Leonberg Auf gute Vorbereitung kommt es an

Leonberg - Es ist zwar nur Disco-Rauch, aber auch der ist so dicht, dass man bei ausgestrecktem Arm die Faust nicht sieht. In Schwaden füllt er schnell die ehemaligen Büroräume der Kreissparkasse. Und siehe da, die Bank hatte vorgesorgt, mehrere zurückgelassene Rauchmelder an der Decke machen mit lautem Piepsen auf eine mögliche Gefahr aufmerksam.