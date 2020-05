Leonberg Auf dass der Turm gen Himmel strebe

Acht neue Säulen

Bei den derzeit laufenden Renovierungsarbeiten am Kirchturm standen Arbeiten am Sandstein an. In diesem Zusammenhang wurden nun acht neue Säulen eingesetzt, die sich an der alten Gestaltung des Kirchturms orientieren. „In Rücksprache mit dem Denkmalamt und dem Oberkirchenrat und dank der Unterstützung der Stadt und zahlreicher Spender konnte das verwirklicht werden“, freut sich Pfarrer Girrbach.