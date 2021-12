Das Semester beginnt im März

Am 1. März beginnt das Sommersemester an der Jugendmusikschule. Zusätzlich zum Unterrichtsangebot in den Hauptstellen in der Lindenbergerstraße 16 und 18 sowie der Georgii-Halle (weitere Unterrichtsorte sind zum Beispiel die Marie-Curie-Schule, die Sophie-Scholl-Schule, die Mörikeschule, die Spitalschule) wird in einigen Fächern auch in den Teilorten Gebersheim, Warmbronn und Höfingen Unterricht angeboten.