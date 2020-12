Leonberg - An den Feiertagen findet in Leonberg kein Wochenmarkt statt. Der Markt in Höfingen am Mittwoch, 30. Dezember, sowie der Wochenmarkt auf dem Festplatz Steinstraße am Samstag, 2. Januar, entfallen. Die anderen Wochenmärkte, die nicht auf einen Feiertag fallen, finden zu den üblichen Zeiten statt. Das teilt die Leonberger Stadtverwaltung mit.