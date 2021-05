Leonberg Alkohol am Steuer – Mann fährt gegen Hauswand

Leonberg - Ein 36-Jähriger Golf-Fahrer ist am Montag gegen 1 Uhr offenbar alkoholisiert in Leonberg unterwegs gewesen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach soll der Mann in der Mühlstraße umhergelaufen und beim Rangieren mit einem Golf gegen eine Hauswand, eine Baustellenabsperrung und andere Fahrzeuge gefahren sein. Eine Polizeistreife traf den Mann in der Nähe des Autos an und kontrollierte ihn. Er gab an, nicht gefahren zu sein.