Leonberg Aktion 1000 Zebrastreifen – wie viele für Höfingen?

Im September 2020 fand dann eine Begehung mit Bürgern, Ortschaftsräten, Vertretern der Stadtverwaltung und dem Fachbüro statt. Vorbeigeschaut und diskutiert wurde unter anderem in der Pforzheimer Straße, Lachentorstraße, Goldäckerstraße, Hirschlander Straße, Am Schlossberg, Ditzinger Straße, im Tonweg, im Alten Bahnhofsweg und in der Weinbergstraße. Basierend auf dem Hauptnetz der Höfinger Straßen (das sind die Schulwege und die wichtigen Fußwegeverbindungen) hat das Fachbüro in einem Fußverkehrskonzept Standorte für neue Querungsanlagen ermittelt und Prioritäten gesetzt.