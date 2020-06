Leonberg Abi-Stress? Im neuen Leobad geht auch das!

Leonberg - Los!“ Vier junge Männer und eine Frau springen von den Startblöcken und schwimmen los. Jeden Armzug, den sie in dem 50-Meter-Becken tun, kostet die Stadt rund 100 000 Euro. Das ist natürlich eine an den Haaren herbeigezogenen Milchmädchenrechnung. Doch sie macht deutlich, welche finanzielle Last die Kommune auf sich genommen hat, damit diese jungen Leute ihre Leistung vollbringen und in den kommenden Jahrzehnten sich abertausende Bürger an einem generalüberholten Freibad erfreuen können.