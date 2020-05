Leonberg 92 Besucher dürfen in die Stadtkirche

Kirchengemeinde Gebersheim-Höfingen

Auch in der Kirchengemeinde Gebersheim-Höfingen werden aller Voraussicht nach ab 10. Mai wieder Gottesdienste in der Auferstehungskirche (Gebersheim) und in der Laurentiuskirche (Höfingen) stattfinden können. Die Entscheidung muss noch im Kirchengemeinderat getroffen werden. Vom heutigen Freitag, 8. Mai an können Informationen über die Internetseite der Kirchengemeinde sowie über eine Ansage beim Anruf unter 0 71 52 / 92 78 39 abgerufen werden.

Warmbronn und Thomaskirche

Weil Warmbronn gerade keinen Pfarrer hat, werden dort die Gottesdienste vermutlich erst mit dem Pfingstfest am 31. Mai starten. Und in der Thomaskirche in Rutesheim/Silberberg beginnen die Präsenzgottesdienste am 17. Mai.