Leonberg 5000 Unterschriften für die Karstadt-Zukunft

Ein weiterer Knackpunkt: Die Immobilien gehört nicht etwa nur der Betreibergesellschaft ECE. Vier Investoren sind im Leo-Center engagiert, darunter der internationale Konzern BAT, der durch Tabakwaren bekannt ist. Alle haben in den Vermietungsfragen ein Mitspracherecht.

In Leonberg ist nicht nur die Unterstützung in der Bevölkerung groß. Auch die Politik spricht sich parteiübergreifend für ein Weiterbestehen von Karstadt Leonberg aus. Bei einer ersten Unterschriftenübergabe vor zwei Wochen war auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz gekommen. Seinerzeit waren binnen nur fünf Tagen 1700 Unterschriften zusammengekommen.

Doch eine Übergabe an ECE fand nicht statt. Der Centermanager Klaus-Peter Regler war dienstlich verhindert. An seiner statt nahm der Oberbürgermeister das Paket entgegen. Doch bei sich im Rathaus wollte Martin Georg Cohn die Unterschriften auch nicht. Kurzerhand rief der OB in der ECE-Zentrale in Hamburg an. „Ich habe in einem längeren Gespräch erklärt, dass die Bürger und die Beschäftigten ein zukunftsfähiges Paket erwarten“, sagt Cohn, als er am Montag die auf 5000 angewachsenen Unterschriften im Leo-Center an Hausherrn Regler überreicht.

Womöglich wären es in einigen Tagen sogar 10 000 Signaturen geworden. Doch allzulange warten wollte mit dem Publizieren dieses deutlichen Bürgervotums niemand mehr. Alle Beteiligten rechnen mit einer baldigen Entscheidung. Und so zeigt am Montagnachmittag die Kommunalpolitik abermals Flagge: Mit dem Landtagsabgeordneten Bernd Murschel und Gudrun Sach (Grüne), Jutta Metz und Wolfgang Schaal (Freie Wähler), Elke Staubach und Oliver Zander (CDU) sowie Elviera Schüller-Tietze und Christa Weiß (SPD) sind die vier großen Fraktionen im Gemeinderat trotz ungünstiger Uhrzeit mit jeweils zwei Vertretern präsent.

Klaus-Peter Regler ist über die Unterstützung sichtlich erfreut. „Die ECE wird für den Verbleib der Karstadt-Filiale kämpfen“, verspricht der Centermanager. „Ich gebe die Unterschriften an die Kollegen von der Vermietungsabteilung in Hamburg schnell weiter.“

Und das meint Regler so, wie er es sagt. Noch unmittelbar nach der Übergabe fotografiert der Chef des Leo-Centers sämtlichen Unterschriften ab und mailt sie direkt in die Zentrale an der Elbe.