Leonberg 2040 Wo soll sich die Stadt hin entwickeln?

Neuer Flächennutzungsplan in Arbeit

„Seit der Aufstellung des letzten Flächennutzungsplans 2006 haben sich die Anforderungen an das Leben in der Stadt etwa durch den demografischen Wandel, den Klimawandel und die Veränderungen der Lebensstile und Bedürfnisse der Bevölkerung stark geändert. Die Auswirkungen dieser Trends möchten wir diskutieren und die Grundzüge der Stadtentwicklung mit konkreten Zielen und Maßnahmen festlegen“, sagt Baubürgermeister Klaus Brenner. Er ist in seinem Dezernat für das Projekt „Leonberg 2040“ zuständig ist. Die Aufstellung eines Flächennutzungsplan geschieht mit der breiten Beteiligung der Bürgerschaft. Eine offizielle Auftaktveranstaltung ist am 27. April geplant.