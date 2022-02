Leonberg 2040 Nächster Baustein eines Mammutprojekts

Diesem Leonberger Stadtentwicklungsprozess soll die längst fällige Neuaufstellung der Flächennutzungsplanung vorgelagert werden. Die Verwaltung erhofft sich dadurch, dass Bestandteile des Flächennutzungsplans ebenfalls förderungswürdig sind. Insgesamt 470 000 Euro sind für das Projekt „Leonberg 2040“ im städtischen Haushaltsplan veranschlagt. Mit der aktuellen Zusage der Bundesfördermittel in Höhe von 352 000 Euro kann die Verwaltung auf eine gute Basis aufbauen.

„Viele Planungen haben wir schon vergessen“

Im Planungsausschuss bekam die Verwaltung grundsätzlich Rückendeckung für dieses zukunftsträchtige Projekt. „Es leuchtet jedem ein, dass die Verbindung zwischen den Stadtteilen besser gemacht werden kann, umso besser noch, wenn das mit dem Flächennutzungsplan verbunden werden soll“, sagte Gudrun Sach (Bündnis 90 / Die Grünen). Allerdings, mahnte die Stadträtin auch an, würden von der Verwaltung in der Zwischenzeit jede Menge Konzepte und Strategien geplant. „Das weckt in mir die Furcht, dass heiße Luft entsteht, doch hoffe ich auch, dass etwas Konkretes dabei rauskommt. Viele Planungen haben wir ja leider schon vergessen.“

Auch die SPD-Rätin Christa Weiß steht hinter dem Projekt, die Innenstadt zukunftsfähig zu machen. „Es passiert was, jetzt fehlt nur noch der Flächennutzungsplan.“ Den Vorschlag, das Kino Traumpalast in der Neuen Ramtelstraße ebenfalls in das große Ganze einzubeziehen, machte Dieter Maurmaier (FDP).

Sehr fiktiv und eine große Herausforderung

Martin Georg Cohn gab zu, dass die Zielsetzung für das Jahr 2040 noch „sehr fiktiv und eine große Herausforderung“ sei. In der ersten Phase müssten die Datengrundlagen erschaffen werden, in Phase zwei beschäftigen sich dann verschiedene Fachforen mit Handlungsfeldern wie Wohnen, Gewerbe, Mobilität, Einzelhandel, Klima, Nachbarschaft und Bildung. Auch die Bürgerinnen und Bürger sollen an diesem Prozess beteiligt werden.

„Das sind Denkprozesse nach vorne, um zu schauen, wie die Stadt im Jahr 2040 aussehen kann.“ Er glaube jedenfalls, dass das Gremium das hinbekomme. „Dazu brauchen wir den Mut und Geist.“ Denn: „Vor zwölf Jahren war es auch noch unvorstellbar, dass das iPhone das Büro werden würde, oder dass man mit der Uhr telefonieren kann.“