Leonberg 17-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Vermutlich, weil er zu schnell gefahren ist, hat ein 19-Jähriger in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Unfall in der Rutesheimer Straße in Leonberg gebaut. Um 0.40 Uhr wollte der junge Fahrer mit seinem BMW von der Bahnhofstraße nach rechts in de Rutesheimer Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und pralle gegen einen weiteren BMW, der am Fahrbahnrand geparkt war.