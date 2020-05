Leobad Saisonkarten jetzt günstiger

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Elke Staubach und ihr SPD-Kollege Ottmar Pfitzenmaier sehen die Notwendigkeit hingegen durchaus. Denn in Sindelfingen beispielsweise sei die Bäderjahreskarte fast halb so günstig wie in Leonberg, wo die Saisonkarte für Erwachsene bisher mit 135 Euro und für Kinder mit 55 Euro veranschlagt war. Damit die Leonberger nicht in die Nachbarstädte fahren, hat der Gemeinderat nun eine günstigere Variante beschlossen: 85 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Kinder. Ob die zum Tragen kommt, ist freilich offen.