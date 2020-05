Leobad in Leonberg SPD fordert Konzepte für mögliche Eröffnung

Leonberg - Dass das gerade frisch sanierte Leobad in diesem Sommer womöglich überhaupt nicht aufmacht, damit will sich die Leonberger SPD nicht abfinden. „Halten sich die Menschen im Sommer bei 30 Grad im Schatten besser kontrolliert in öffentlichen Bädern auf, anstelle von wildem Baden an Seen und Flüssen?“, fragt der Fraktionschef Ottmar Pfitzenmaier. Zumal auch die anderen Sportstätten zu sind und mangelnde Bewegung gesundheitliche Schäden zur Folge habe.