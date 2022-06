Leobad in Leonberg Der Feiertag wird zum Freibadtag

Temperaturen nahe an den 30 Grad, Ferienzeit und dazu noch Feiertag – da hat es am Fronleichnams-Donnerstag viele Menschen in die Freibäder der Region gezogen. Dicht an dicht drängte es sich auch am Nachmittag im Leobad. Tausende genossen die Erfrischung im Wasser oder sonnten sich auf den Liegestühlen und der Wiese. Der große Ansturmlöste aber auch ein Parkchaos aus rings ums Leobad. Weitere Fotos gibt es auf unserer Internetseite www.leonberger-kreiszeitung.de in einer Bildergalerie.