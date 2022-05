Leobad eröffnet die Saison Das Wetter meint es richtig gut

Lesen Sie aus unserem Angebot: Badespaß in Renningen und Mönsheim

Bis in den späten Nachmittag zählte das Leobad-Personal insgesamt etwa 440 Gäste. „Das ist schon mal ein guter durchschnittlicher Start unter der Woche“, sagte Sebastian Küster, der Pressesprecher der Stadt Leonberg. Gleich am ersten Badetag wurden zudem viele Saisonkarten direkt an der Kasse verkauft . „Jetzt sind wir gespannt, wie die Zahlen am Wochenende aussehen, da soll das Wetter auch richtig schön werden“.