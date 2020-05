Leobad Bei Gelb ist alles im grünen Bereich

Mit dem Farbtest wird überprüft, ob die Technik gut arbeitet, die das Becken mit behandeltem, also chlorhaltigem und damit keimfreiem Wasser speist. „Bleibt in dem 1,5 Millionen Liter fassenden Becken ein Bereich übrig, in dem das Wasser nicht gelb ist, dann haben wir ein Problem“, erläutert der Fachmann. Das bedeutet nämlich, dass das behandelte Wasser hier nicht ankommt. „Dann muss das Wasser abgelassen werden und die Suche nach dem Fehler beginnt“, beschreibt Pickel ein Horrorszenario für alle Umstehenden.

Das Wasser im Becken wird immer gelber. Thomas Pickel umrundet die neue Konstruktion aus Edelstahl mehrere Male. Und nach 9,5 Minuten gibt er Entwarnung. „Alles in bester Ordnung!“ Denn alles ist in diesem Fall im gelben Bereich. Auch die Zeit ist bei diesem Farbtest nämlich ein wichtiger Faktor, denn das gesamte Wasser muss sich innerhalb von 15 Minuten gelb einfärben.

Wie aus Gelb erst Grün und dann Braun wird

Das große Erlebnisbecken hatte man sich für den Schluss aufgehoben. Die Erbauer der Edelstahlbecken und der Wassertechnik sowie die Monteure, alle haben gute Arbeit geleistet. Im Schwimmerbecken mit den 50-Meter-Bahnen war das Wasser in sechs Minuten gelb. Im Springerbecken, in dem Sprünge aus einem, aus drei und aus fünf Metern Höhe trainiert und gewagt werden können, hat das Prozedere sieben Minuten gedauert, im Warmbecken 4,5 Minuten und im Kinderbecken lediglich drei Minuten.

In diesen Becken ist das lebhafte Gelb bereits verschwunden. Die Bädertechnik wälzt das Wasser bereits um. Erst wird es grünlich, dann bekommt es einen braunen Stich. „Bald wird nichts mehr zu sehen sein“, weiß Thomas Pickel aus Erfahrung.

„Auch die neue Rutsche hat dieser Tage den Test bestanden“, freut sich Klaus Brenner. Der Tüv hatte die Anlage in Augenschein genommen. „Alles ok“, sagt Daniel Feil. Den Prüfern ging es darum, dass die Geschwindigkeit nicht zu hoch ist und die Nutzer herausgeschleudert werden. „Über die richtige Wasserzufuhr lässt sich das regeln“, erläutert der Architekt.

Noch eine Prüfung steht an. Am Mittwoch wird das Wasser auf chemische und mikrobiologische Bestandteile untersucht. Die Proben werden für zwölf Tage angesetzt. Man sieht, dass alle in Gedanken nachrechnen. „Also könnte theoretisch am 1. Juni der erste Badegast ins Wasser springen“, sagt jemand laut. „Außer ein paar kleineren Arbeiten ist ja auch alles fertig“, sagt der Baubürgermeister. „Wir liegen auch im Kostenrahmen von knapp 14 Millionen Euro, aber wann das Bad geöffnet wird, hängt nicht von uns ab.“