Leobad Badespaß in 3,42 Millionen Litern Wasser

Leonberg - Das was sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet hatte, ist amtlich: Das Leobad öffnet am Mittwoch, 1. Juli, für die Öffentlichkeit. „Aktuell erarbeiten wir amtsübergreifend ein Konzept, wie wir unter den Maßgaben des Landes bei den Hygienevorschriften und Abstandsregelungen den Badebetrieb gestalten können“, erklärt Jonas Pirzer, der neue Leiter des Amts für Kultur und Sport, in dessen Zuständigkeit der Betrieb des Leobads liegt, auf Anfrage. Grundlage ist die überarbeitete Landesverordnung für Sportstätten, die jetzt vorliegt.