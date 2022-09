Leo-Motor Classics Automobile Schätzchen auf Tour

Wer am besten punkten kann, auf den warten 30 Preise, die die Geschäftsleute der Werbegemeinschaft gestiftet haben. Drei Exemplare einer Biografie über den im vergangenen Jahr verstorbenen Eberhard Mahle gibt es ebenfalls zu gewinnen. Die Rennfahrer-Legende moderierte das Oldtimer-Treffen viele Jahre. Eine wertvolle Armbanduhr eines Schweizer Herstellers hat Petra Goldberg vom gleichnamigen Juweliergeschäft als ersten Preis gestiftet.

Für die Geschäftsleute in der Altstadt ist die Veranstaltung mit dem verkaufsoffenen Sonntag wichtig, vor allem nach zwei Jahren Coronapause. „Ja, da macht man schon mit, obwohl wir 90 Prozent Stammkundschaft haben“, heißt es im Tabak Lädle. „Das kommt gut an nach den schwierigen Jahren, die wir hinter uns gebracht haben und läuft auch gut“, betont Hella Brill vom Frauenmodegeschäft Marktplatz 11, die an diesem Tag eine Hosen-Beratungswoche startet.

Veranstaltung auch für Händler wichtig

Auch für Petra Goldberg ist die traditionsreiche Veranstaltung als Publikumsmagnet sehr wichtig, wie sie sagt. Sie hat ihr Juweliergeschäft in der Graf-Ulrich-Straße mitten in der Pandemie 2021 eröffnet. „Es geht darum, ins Gespräch zu kommen und sich zu präsentieren“, erklärt sie. Durch Corona habe sich vieles verändert, die Kunden würden wieder mehr in der näheren Umgebung einkaufen.

„Der verkaufsoffene Sonntag ist seit Jahren ein großer Sympathieträger und eine gute Werbung für die Geschäfte in der Altstadt“, ergänzt Joachim Heller von der Ziegler Wohn- und Tischkultur. Er begrüßte die Gäste des Oldtimer-Treffens und hat zusammen mit Petra Goldberg und Oliver Reuter vom Modegeschäft Only Women die Veranstaltung der Werbegemeinschaft organisiert.

Als um die Mittagszeit doch noch die Sonne durch die Wolken bricht, freuen sich nicht nur die Kinder auf der großen Hüpfburg beim Kirchplatzfest an der Stadtkirche, sondern es setzen sich auch die ersten Besucher auf dem Marktplatz zum Kaffeetrinken oder Essen ins Freie und lassen sich dabei von der BB-Dixie-Gäng-Band unterhalten, bis die Oldtimer von ihrer 90-Kilometer-Tour am Nachmittag zurückkehren.