Vom Lehrer zum Hausmann

1955 in Konstanz geboren, verbrachte er die ersten sechs Jahre in Salem am Bodensee, bevor die Familie nach Kaufbeuren zog. Später studierte in Freiburg Germanistik und Politikwissenschaft, bevor er sein Referendariat in Weinsberg und Öhringen absolvierte. Erste Stationen als Lehrer führten ihn nach Ellwangen und Markgröningen. In dieser Zeit heiratete er seine Frau Rose-Renate, eine Kinderärztin. Ihr Beruf war es schließlich, der die Familie, mittlerweile um zwei Kinder gewachsen, 1999 für vier Jahre auf die Nordseeinsel Wangerooge führte. Sie übernahm die ärztliche Leitung einer neu aufzubauenden Mutter-Kind-Kurklinik.