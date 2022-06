Leinanbau im Strohgäu Biene und Bauer gefällt die neue, alte Pflanze

Der Erdfloh jedenfalls verschonte den Lein dieses Jahr. Vor zwei Jahren habe der Schädling alles aufgefressen, berichtet Abrell. „Hilflos“ sei er da gewesen, unterliegt der Öko-Landbau etwa beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln strengen Regeln. Am Ende gedieh auf der Fläche Hirse für die Biogasanlage. Abrell sagt, für die Saat gelte es, den „bestmöglichen Zeitpunkt“ zu finden: Es ist warm und regnet genug, aber nicht zu viel. „Dann wächst der Lein zügig, schneller, als der Erdfloh ihn fressen kann.“

Flachs als Faser wird nach und nach wiederentdeckt

Die Leinpflanze ist laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg bereits zu Beginn des Ackerbaus vor mehr als 5000 Jahren kultiviert worden. In den 1950er Jahren erlosch der Leinanbau in Westdeutschland vollständig. Der Trend zu gesundheitsbewusster Ernährung aus regionaler Erzeugung hat die Situation in den vergangenen Jahren verändert. Die Voraussetzungen für eine langfristige Vermarktung der Nutzpflanze schien günstig – wenngleich der Schwerpunkt heute auf dem Öl liegt, nicht auf der Faser, dem Flachs. „Noch nicht“, sagt Annemarie Arnold von der Illinger Ölmühle. Der Flachs als Faser wird nach und nach wiederentdeckt – wenngleich der Flachswickel, das dem gedrehten Flachs nachempfundene Gebäck, bei heute geblieben ist.

Abrell und Hagenlocher lassen beide den Lein in Illingen pressen. Die Ölmühle sei dank der vollständig erhaltenen Originaleinrichtung von 1904 als technisches Kulturdenkmal eine Rarität, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Familie Krauth betreibt die Ölmühle in sechster Generation. Der Vater des heutigen Geschäftsführers Jürgen Krauth und seiner Schwester Annemarie Arnold reaktivierte die Technik nach vier Jahrzehnten. Inzwischen kam eine zweite Presse hinzu. „Wir pressen täglich“, sagt Arnold. Mittlerweile arbeitet die Mühle mit sechs Landwirten, sie entwickelte sich zum Vollerwerbsbetrieb mit zehn Angestellten. Vor 150 Jahren gab es praktisch in jedem siebten Dorf eine Ölmühle. Waren es in Baden-Württemberg vor 50 Jahren insgesamt rund 200 Ölmühlen, so sind es heute laut den Illingern nur noch eine Handvoll, die Speiseöl produzieren.

Ölmühle in jedem siebten Dorf