Leichtathletik Zwei WM-Medaillen für Gudrun Vogl

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senioren im finnischen Tampere hat Gudrun Vogl in ihrer Altersklasse W 70 zwei Bronzemedaillen geholt. Die 73-Jährige aus Renningen ging zunächst im Straßenrennen über zehn Kilometer an den Start. Bei angenehmem Wettkampftemperaturen bis zu 25 Grad hatte sie sich bis Kilometer sieben hinter dem Spitzenfeld auf Platz vier gehalten. Dann zog die erfahrene Läuferin noch einmal das Tempo an, schob sich an der konkurrierenden Britin vorbei und landete nach 50,13 Minuten auf dem dritten Platz. In ihrem zweiten Rennen nahm die Renningerin die Herausforderung Halbmarathon an. Auch hier hatte sie die führenden Athletinnen im Blick – auch wenn ihr die finnische Siegerin am Ende vier Minuten abnehmen konnte. Noch ein Kilometer von insgesamt 21 war zu laufen. Gudrun Vogl, auf Platz vier liegend, hatte Reserven, um sich die zweite Bronzemedaille zu erkämpfen. Mit ihrer gelaufenen Zeit (1:48,22 Stunden) war sie mehr als zufrieden.