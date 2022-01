Leichtathletik Zwei Medaillen für KSG-Starterinnen

Gerlingen/Leonberg - Baden-württembergische Hallenmeisterin in der Altersklasse U 20 darf sich Lisa Maisch von der KSG Gerlingen nennen. Die 3000 Meter legte sie in 10:48,47 Minuten zurück. Im Sindelfinger Glaspalast war sie im Feld der Junioren allerdings als einzige Frau an den Start gegangen.