Renningen - Den Höhepunkt bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig haben sich die Sportlerinnen des VfL Sindelfingen für den Schluss aufgehoben. Mit einem furiosen Staffellauf holten sich Lisa Sophie Hartmann, Carolina Krafzik, Pia Ringhoffer und die an diesem Tag bärenstarke Schlussläuferin Jasmin Pansa in 1:36,28 Minuten eine zuvor nicht unbedingt erwartete Bronzemedaille über 4 x 200 Meter.