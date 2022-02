Kira Weis ist erneut Favoritin

Eine VfL-Athletin mit Ambitionen im gewohnten Trainingsumfeld ist über 1500 Meter Nina Waltert. Als baden-württembergische Jugendhallenmeisterin absolvierte sie die siebeneinhalb Hallenrunden vor vier Wochen in persönlicher Bestzeit von 4:30,84 Minuten. Nur zwei Kontrahentinnen rannten einige Tage später schneller. Auf der doppelt so langen Distanz gehört ihre in den vergangenen Wochen schon mehrfach erfolgreiche ehemalige Vereinskameradin Kira Weis (KSG Gerlingen) zu den Mitfavoritinnen. Über 1500 Meter der Jungs ist mit Tim Hofmann (VfL Sindelfingen) ein weiterer Ex-Gerlinger für ein Spitzenergebnis gut.