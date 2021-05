Leichtathletik, KSG Gerlingen Kira Weis knackt die EM-Norm

Punktlandung von Anna-Sophie Lang

Im zweiten Lauf der weiblichen Jugend machten sich drei Gerlinger Athletinnen auf die Jagd nach der Norm für die Deutschen Meisterschaften. Anna Schädel (Jahrgang 2005) unterbot diese um fast 20 Sekunden. Sie kam in neuer Bestzeit von 10:30,05 Minuten als Siebte ins Ziel. Filippa Meyer (Jahrgang 2005) wurde in 11:01,53 Minuten Neunte. Eine Punktlandung legte Anna-Sophie Lang (Jahrgang 2006) auf Rang elf hin. In ihrem allerersten 3000-Meter-Lauf unterbot sie auf Anhieb die DM-Norm in 11:29,40 Minuten um sechs Zehntelsekunden. Über die 2000-Meter-Strecke der weiblichen Jugend U 16 reihte sich Greta Schönbucher (Jahrgang 2007) in 7:34,77 Minuten auf dem dritten Platz ein.