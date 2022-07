„Der Sport darf nicht noch einmal unter die Räder kommen“, zitierte Holger Schmidt in diesem Zusammenhang den Präsidenten des Württembergischen Landessportbundes, Andreas Felchle. Schmidts Appell und der seiner Mitstreiter ging an alle leichtathletiktreibenden Vereine im Kreis, die Wettkampfangebote vor Ort auch wahrzunehmen. „Wir machen das nicht für uns selbst, sondern für die Athleten“, unterstrich der Vorsitzende. Weitere Termine noch in diesem Jahr sind die Kreismehrkampfmeisterschaften am 25. September in Eltingen und der traditionelle Kreisvergleichskampf mit den besten Kurz- und Langstaffelläuferinnen und –läufern U 14 und U 16 am 9. Oktober in Eislingen.