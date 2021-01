Leichtathletik In der Warteschleife

Leonberg - Allein internationale sowie nationale Leichtathletik-Höhepunkte – wie die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften am 30./31. Januar in Halle/Saale sowie die Deutschen Meisterschaften der Aktiven in Dortmund am 20./21. Februar – sind bis dato noch nicht gestrichen. „Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen, schauen von Tag zu Tag und müssen bei unserer Entscheidungsfindung natürlich die jeweiligen politischen Corona-Verordnungen in den jeweiligen Ländern beachten“, sagt Peter Schmitt, der Mediendirektor beim Deutschen Leichtathletik Verband. Die Verantwortlichen warten ab.