Beim Rochlitzer Kugelstoßmeeting glänzten die starken Männer aus Sindelfingen. Der U 20-Jugendliche Tizian Noah Lauria steigert sich derzeit von Woche zu Woche. Am vergangenen Wochenende kratzte die Nachwuchshoffnung mit 19,94 an den 20 Metern, jetzt übertraf er die magische Marke gleich zweimal. 20,17 Meter im vierten Versuch ließ er 20,12 Meter in Durchgang fünf folgen. Nur Steven Richter (LV 90 Erzgebirge) übertraf den Sindelfinger mit 20,77 und 20,35 Metern deutlich. In der Altersklasse U 23 stieß Eric Maihöfer als Dritter 17,67 Meter. 16,81 Meter erzielte bei den Frauen die letztjährige U 23-Vize-Europameisterin Lea Riedel und wurde Sechste.