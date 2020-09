Leichtathletik Hanna Render ist Deutsche U 18-Meisterin

Leonberg/Heilbronn - Hanna Render (LG Gäu Athletics) hat bei den Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften U 20 und U 18 in Heilbronn überraschend den Titel über 400 Meter Hürden U 18 gesichert. Sie tritt damit in die Fußstapfen der Renningerin Lisa Sophie Hartmann, die 2017 in Ulm den Titel in der gleichen Disziplin bei den Jugendlichen U 20 geholt hatte.