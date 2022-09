Leichtathletik Gerlinger Team stellt Rekord auf

Das Leichtathletik-Runningteam der KSG Gerlingen ist in Saarbrücken deutscher Straßenlaufmeister in der Altersklasse U 20 geworden. Mit über fünf Minuten Vorsprung auf den LC Rehlingen und sieben Minuten auf die LG Olympia Dortmund präsentierte sich das KSG-Trio in überragender Form und unterbot auch noch den deutschen Rekord aus dem Jahr 2006 um 36 Sekunden. Die starke Mädchen-Mannschaft stellte nach dem nationalen Titel im Crosslauf im Vorjahr (damals noch in der Altersklasse U 18) erneut unter Beweis, dass das Gerlinger Runningteam in der Deutschen Laufszene ganz vorne mitspielt.