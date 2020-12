Leichtathletik Die Fitness im Alter ist ein großes Geschenk

Nicht erst in dieser besonderen Zeit ist sich Gudrun Vogl bewusst darüber, dass sie für vieles dankbar sein darf. Für ihre Familie beispielsweise – mit ihrem Mann hat sie vier Kinder großgezogen: Drei Töchter haben sie und einen Sohn. In der Zwischenzeit sind vier Enkel hinzu gekommen. Den Neunjährigen, der mit den Eltern in Pforzheim lebt, sieht sie regelmäßig. Die anderen drei leben in Bremen. Da sind die gemeinsamen Familientreffen eher seltener. Vor Weihnachten fährt sie mit dem Zug in ihre Heimat Husum, wo die Mutter in einem Pflegeheim lebt. „Für sie ist diese Zeit mit Corona besonders schwer, da sie nur wenig Besuch empfangen darf“, sagt Gudrun Vogl.