Leichtathletik Die Athleten brauchen einen langen Atem

Ähnliches berichtet Stepan Malek, Abteilungsleiter beim SV Leonberg/Eltingen. Die SV-Leichtathleten haben sich im Jahr 2018 mit den Kollegen der Vereine SpVgg Renningen, SVGG Hirschlanden-Schöckingen und TSF Ditzingen zur Leichtathletik-Gemeinschaft LG Gäu Athletics zusammen getan, um die Kräfte zu bündeln. „Das hat sich alles gut angelassen, ich bin, trotz Corona, mit der Entwicklung sehr zufrieden“, sagt Malek. Mit Hanna Render, Lynn Scherka, Luisa Schwert und Robin Eibner werden derzeit vier Vertreter der LG Gäu Athletics in unterschiedlichen Landeskadern gefördert. Sie alle waren in den vergangenen Monaten, was die Trainingsmöglichkeiten betrifft, versorgt.

Was Stepan Malek eher Kopfschmerzen bereitet, sind alle anderen der Leichtathletik-Abteilung. „Ein bisschen konnten wir in kleineren Gruppen trainieren, was auch sehr intensiv war. Aber ich hätte mir für die jüngeren Athleten Wettkämpfe gewünscht. Was die sportlichen Vergleiche betrifft, sind sie komplett runter gefallen.“

Eine negative Auswirkung von Corona für die Abteilung ist die Kündigung von derzeit 34 Mitgliedern. Derzeit zählt die Abteilung noch 291 Personen „Das wird anderen Vereinen auch passieren, das tut richtig weh“, sagt Malek, der eher den positiven Aspekt des Lockdowns herausheben möchte. „Wir haben in der Abteilung kräftig die Digitalisierung vorangetrieben, was nicht nur die Arbeit im Wettkampfbüro erleichtern wird.“ Zettelwirtschaft soll es künftig nicht mehr geben.