Leichtathletik Das Finale in Tallinn soll es schon sein

Auch Lisa Sophie Hartmann ist in Tallinn dabei. Die 400-Meter-Hürden-Läuferin aus Renningen hat bei den Deutschen Meisterschaften in Koblenz die Qualifikation in ihrer Spezialdisziplin durch einen unglücklichen Sturz an der letzten Hürde zwar verpasst, gehört aber zum Kader der 4 x 400-Meter-Staffel.

Komplettiert wird die VfL-Delegation von den aktuellen deutschen U 23-Meistern Lea Riedel (Kugelstoßen) und Stefan Volzer (110 Meter Hürden) sowie von Kugelstoßer Eric Maihöfer, der in Koblenz deutscher Vizemeister wurde.

Vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung auf einen Start bei den U 20-Europameisterschaften, die vom 15. bis 18. Juli ebenfalls in Tallinn ausgetragen werden, hat sich Hanna Render gemacht. Die 18-Jährige aus Gebersheim, die im Trikot der LG Gäu Athletics startet, hatte im vergangenen Jahr als 400-Meter-Hürden-Debütantin überraschend bei den Deutschen U 18-Jugendmeisterschaften den Titel in dieser Disziplin geholt und schaffte damit den Sprung in den Bundeskader. „Als Mehrkämpferin habe ich die 400 Meter Hürden mal ausprobiert und es lief auf Anhieb richtig gut“, sagt die Abiturientin, die nach einem anstehenden Praktikum Umweltschutztechnik studieren möchte.

Am vergangenen Wochenende durfte sie in Mannheim bei der Juniorengala über ihre neue Spezialdisziplin an den Start gehen. Hier kämpften die U 20-Athletinnen und -Athleten noch einmal um die Qualifikation für die U 20-EM in Tallinn. Die Gebersheimerin landete mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 60,99 Sekunden auf dem fünften Rang. Für ein EM-Ticket hat es nicht ganz gereicht. „Ich glaube, dass ich noch schneller laufen kann, muss jetzt vor allem an meinem Rhythmus arbeiten.“

Der Sieg geht an Dänemark

Vorne machten andere das Rennen. Nach einem Fehlstart der favorisierten Norwegerin Andrea Rooth sprang eine weitere Skandinavierin in die Bresche: Martha Rasmussen aus Dänemark brachte 58,79 Sekunden auf die Bahn und holte sich damit knapp vor der deutschen Jahresbesten Lara Steinbrecher den Sieg. Für die Magdeburgerin blieb die Uhr bei 58,82 Sekunden stehen, sie war damit schneller denn je. Dritte wurde die Schweizerin Debby Schenk (60,48), Vierte Lotta Mage von der LAV Stadtwerke Tübingen (60,70).

Den Wettkampftag rundete schließlich das 4x400-Meter-Rennen der Frauen ab: Die norwegischen Langsprinterinnen freuten sich über einen neuen Landesrekord (3:37,50 Minuten) – nur knapp dahinter kam die deutsche Auswahl, bestehend aus Lysann Helms (Hamburger SV), Anna Malia Hense (LG Olympia Dortmund), Tessa Srumf (LAV Bayer Uerdingen Dormagen) und Maja Schorr (SV Saar 05 Saarbrücken) ins Ziel. In 3:37,64 Minuten unterboten auch sie die U 20-EM-Norm. Hanna Render durfte ganz spontan in der zweiten deutschen Staffel, die ausschließlich aus Hürdenläuferinnen bestand, dabei sein (3:46,24). „Das war einfach eine schöne Zugabe“, so Render.