Leichtathletik 300 Meter vor dem Ziel ist die Luft raus

Lisa Sophie Hartmann verpasst Staffelmedaille knapp

Das Finale in Tallinn erreicht hat dagegen Lisa Sophie Hartmann mit der 4 x 400 Meter-Staffel. Das deutsche Quartett mit der Renningerin gewann seinen Vorlauf in 3:34,77 Minuten. Im Finale zeichnete sich früh ab, dass für eine Medaille eine Steigerung her musste. An Position zwei laufend gab die Renningerin, die eigentlich auf 400 Meter Hürden spezialisiert ist, den Stab hinter den Französinnen und Tschechinnen an Luna Thiel (VfL Eintracht Hannover) weiter. Im Zielsprint wurde es richtig spannend. Tschechien hatte die Nase vorn (3:30,11), es folgten Frankreich (3:30,33) und Polen (3:30,38). Für das deutsche Team blieb trotz einer starken Zeit von 3:30,72 der vierte Platz.