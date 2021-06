Im Kreis Böblingen können Spender sich an folgenden Terminen für eine Blutspende anmelden: Entsprechende Aktionen laufen am 24. Juni in Renningen (Rankbachhalle, Rankbachstraße 51), am 25. Juni in Leonberg (Haus der Begegnung, Eltinger Straße 23), am 2. Juli in Weissach (Strickfabrik, Bahnhofstraße 36), am 13. Juli in Rutesheim (Bühlhalle 2) und am 19. Juli in Böblingen (Kongresshalle, Ida-Ehre-Platz 1). Die Aktionen laufen jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr. Um coronakonforme Abstände und andere Hygienestandards einzuhalten, ist die Spende nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Spender können sich unter terminreservierung.blutspende.de anmelden.